Kalev/Cramo peatreener ajaloolise võidu järel: see on suur päev

Moskva hiid on sellel hooajal endale lubanud üle saja punkti visata vaid ühes mängus, neljapäeval lisaajale läinud Euroliiga kohtumises Valencia vastu, mis kaotati 103:105. Eesti esiklubilt saadud kaotus oli CSKA-le kõigi sarjade peale neljandaks järjestikuseks.

"Mida ma oskan CSKA alistamise järel öelda? Tahan mängijaid tänada, nad võitlesid väljakul esimesest minutist viimaseni iga meetri nimel," rääkis BC Kalev/Cramo peatreener Roberts Štelmahers võidu järel.

"Osade mängijate jaoks on see psühholoogiliselt suur samm edasi - see näitab, et nad saavad korraliku tööga paremaks minna, midagi saavutada. Olen nende üle väga õnnelik. See on nii minu kui nende jaoks suur päev," lisas lätlane.

Marcus Keene viskas Kalev/Cramo resultatiivseimana 26 punkti ja jagas ka kaheksa tulemuslikku söötu, Maurice Kemp lisas 24 ja Janari Jõesaar 11 silma. CSKA-le ei piisanud ka Darrun Hilliardi 38 punktist.

"Palju õnne Kalevile. Meil olid omad momendid, aga mõistagi on meil praegu raskusi," vahendab Ühisliiga koduleht CSKA peatreeneri Dimitrios Itoudise sõnu. "Läksime mitmel korral enam kui kümne punktiga juhtima, aga vastased mängisid rünnakul suurepäraselt ja suutsid võita."

CSKA peab hooaja lõpuni hakkama saama ilma õlga vigastanud põhitsentri Nikola Milutinovita, samuti ei löönud pühapäeval nende eest kaasa põlvevigastust raviv Tornike Shengelia ja puudu oli ka Will Clyburn.

"On selge, et meie probleemid ei peitu vaid korvpallis, sest viskasime samuti palju punkte. Oleme viimasel ajal võistkonna sees ja platsil toimuva tõttu teisel ja kolmandal veerandil kehvasti mänginud. Kõik see peegeldub ka mängupildis. Praegu on meil käsil üks keerulisemaid kuid, aga peame end kokku võtma ja tulevikku uskuma," lisas Itoudis.