Konontšuk kordas Southern Missi kaotusmängus oma lauapallide rekordit

Algviisikus alustanud Konontšuk viibis platsil 29 minutit, mille jooksul viskas üheksa punkti (kahesed 0/2, kolmesed 3/9, vabavisked 0/1), hankis seitse lauapalli ja andis ühe resultatiivse söödu. Lisaks jäi tema arvele kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga. Lauapallide osas jõudis Konontšuk oma ülikoolikarjääri rekordi kordamiseni. Jaakson sedapuhku väljakule ei pääsenud, kirjutab Korvpall24.ee.

Southern Miss on sel hooajal kogunud seitse võitu ja kümme kaotust, NCAA USA konverentsi läänedivisjonis paiknetakse kolme võidu ja seitsme kaotusega viimasel ehk seitsmendal kohal. Louisiana Tech on läänedivisjonis seitsme võidu ja kolme kaotusega kolmandal kohal, koos konverentsiväliste mängudega on neil 14 võitu ja viis kaotust.

Loe rohkem portaalist Korvpall24.ee.