Mägisalu: valmistume, aga täpselt ei tea, milleks

"Jah, veel ei ole piletit, aga ma kindlasti seda püüdma lähen. Selle jaoks kõik need võistlused ja laagrid ongi. Kindlasti annan endast sada protsenti, et see pilet kuidagi kätte saada," lausus 23-aastane Mägisalu ERR-ile.

Mõistagi valitseb tuleviku osas teatav kindlusetus, aga järgmine suur siht on märtsis (loodetavasti) peetav olümpia Euroopa kvalifikatsiooniturniir.

"Valmistume, aga täpselt ei tea, milleks valmistume. Iga hetk võib tulla uudis, et võistlus jäetakse ära. Aga me peame ikkagi olema sada protsenti valmis selle mõttega, et võistlus toimub ja läheme sinna kõrget kohta püüdma."

Äsja naasis Mägisalu Horvaatia laagrist. Kuigi seal toimus ka võistlus, mis eestlase jaoks piirdus ühe matšiga, siis tervikuna hindab ta ettevõtmist kordaläinuks.

"Laager oli väga hea. Oli tugev ja vastaseid oli väga palju. Pühendusime laagris maadlusele ja sai teha partermaadlust, mis minul on probleemne koht. Ma arvan, et saime tugeva põhja alla. Siit on väga hea edasi minna."

"Võistlusi on väga vähe ja eks hooaja algus on ikka keeruline," lisas 2018. aasta EM-hõbemedalist. "Eestist on raske sparringut leida ja eks see tunnetus tasapisi tuleb. Loodame, et paari kuu pärast on vorm hea ja suudame ikkagi kõrgel tasemel võistelda."