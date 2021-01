Venelasest kergejõustiku maailmameister andis positiivse dopinguproovi

110 meetri tõkkejooksu maailmameister Sergei Šubenkov on andnud positiivse dopinguproovi ja teda ähvardab nelja aasta pikkune võistluskeeld.

Venemaa meedia sõnul leiti 2015. aasta maailmameistri dopinguproovist furosemiidi jälgi. Diureetikumi tarvitatakse kaalu langetamiseks, aga ka selleks, et varjata teiste ainete kasutamist.

Viimastel aastatel, mil dopinguskandaalidest räsitud Venemaa on üritanud rahvusvahelistele võistlusareenidele naasta, on Šubenkov olnud riigi puhta spordi postripoisiks. Nõnda avanes tal võimalus neutraalse lipu all osaleda 2019. aasta Doha MM-il, kus ta võitis hõbemedali.

Rio olümpiamängudest jäi Šubenkov Venemaa dopinguskandaali tõttu eemale. Mullu kirjutas ta koos Maria Lasitskene ja Anželika Sidorovaga esmalt alla riigi alaliitu teravalt kritiseerinud avalikule kirjale, seejärel saadeti kiri Venemaa presidendile Vladimir Putinile. Mõlemas öeldi, et riigi sportlaste huvide eest pole piisavalt seistud.

Venemaa meedia sõnul on Šubenkovi positiivne dopinguproov tekitanud nii palju poleemikat, et riigi spordiminister Olet Matõtsin reisis juhtumiga tegelemiseks isiklikult tõkkejooksja Siberis Barnaulis asuvasse treeningbaasi.