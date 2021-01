Jaapanlased: olümpia toimub, The Times ei kirjuta tõtt

Korraldajad ja Jaapani valitsus lükkavad tagasi väljaandes The Times ilmunud väite, mille kohaselt on riigi võimud otsustanud olümpiamängude korraldamisest sel aastal koroonaviiruse levikust tingitud raske olukorra tõttu loobuda.

Ajaleht The Times kirjutas reedel anonüümseks jäänud Jaapani valitsuskoalitsiooni tähtsale allikale viidates, et valitsus on eraviisiliselt otsustanud olümpia tänavu suvel ära jätta ja keskenduda 2032. aasta mängude püüdmisele.

Artiklile reageerisid kiiresti nii Jaapani valitsus kui ka korralduskomitee, kes lükkasid esitatud väited tagasi ning lisasid, et ettevalmistustusega jätkatakse planeeritult.

"Väga pettumusttekitav on näha, et The Times arendab sellist tabloidilikku lugu ebausaldusväärse allikaga," kommenteeris üks korralduskomitee liige uudisteagentuurile Reuters. "Valitsus on täielikult pühendunud turvaliste olümpiamängude läbiviimisele ja meid on see alati julgustanud."

Kuigi koroonaviirus on tabanud Jaapanit kergemalt kui mitmeidki teisi arenenud riike, siis viimasel ajal näitavad nakatumisnumbrid ka seal tõusutrendi ja suures osas riigis on kehtestatud erakorraline seisukord, sealhulgas Tokyos.

Viimased üheksa päeva järjest on Tokyos andnud positiivse koroonaproovi enam kui tuhat inimest ja hiljuti tehtud uuring näitas, et umbes 80 protsenti Jaapani elanikest ei soovi olümpiamängude võõrustamist sel suvel.

Sellest hoolimata kordavad kõik asjaosalised, et mängude ettevalmistamisega jätkatakse plaanitult ning neljapäeval lausus rahvusvahelise olümpiakomitee president Thomas Bach, et mingit plaan B-d ei eksisteeri.

Tokyo olümpiamängud peaks toimuma 23. juulist 8. augustini.