Kalev/Cramo mänedžer: kui VTB rongilt maha hüpata, on sinna raske tagasi saada

Pikalt positiivsete koroonaproovide ja vigastustega hädas olnud Kalev/Cramo aasta algus on olnud raske. Enne viimast võitu VTB liigas kaks suurt kaotust saanud Kalev mängis veel eelmisel nädalal Saraatovi vastu kaheksa mehega ja kuigi nüüdseks on pink mõnevõrra pikem, ei saa meeskond ikka veel arvestada kolme väga olulise mängijaga.

Kalev pole maha matnud lootust jõuda VTB liigas kaheksa parema sekka, aga kaheksandal kohal oleval Moskva Himkil on kolm võitu rohkem. Juhan Kilumets uuris Kalev/Cramo mänedžerilt Ramo Kaselt, miks soovib klubi iga hinna eest VTB liigat siiski mängida olukorras, kus erinevad koroonaviiruse levikust tingitud probleemid on selle muutnud sisuliselt ellujäämisvõitluseks.

"Kui mõelda ainult kodumängudele, siis oleks see komplekteeritus olnud hoopis teine. VTB juurde tulles, siis kui me oleks tõesti teadnud, et see on nii keeruline, siis oleks kaalunud, kas tasub sinna minna. Testimine, reisimine - kõik see nõuab lisaenergiat nii meestelt kui kontorilt," rääkis Kask intervjuus Vikerraadiole. "Aga samas on kõigil raske, kes mängivad rahvusvahelisi sarju, Eestis oleme küll üks väheseid, kes seda teeb. Kui mõelda, miks me mängime VTB-d, siis see on see, mis annab Eesti korvpallisõpradele ülevaate. Siin käivad Moskva Himki, Zeniit, CSKA - sellised väga tugevad Euroliigade ja eurosarjade võistkonnad. Sellist taset ei saa paljud Eesti korvpallurid üldse mängida. Kui mõelda ka meie tiimi eestlaste peale, kes mängivad ka koondises, siis see annab päris tugeva tausta ja jõu, millega koondises saab ennast väljendada. See on üks osa."

"Teine osa on see, et kui VTB rongilt maha hüpata, siis on sellele väga raske uuesti tagasi saada. Kuna me oleme üks asutajaliikmeid ja algusest peale seal olnud ning on teada, et seal olemiseks on omad piirangud, näiteks kindlad eelarved, kuhu me ei küündi, siis tänu sellele, et oleme seal algusest peale olnud, nad hoiavad ka meid seal. On teada ka, et VTB ise tahab seda rahvusvahelisena hoida ja sestap ta aitab ka kaasa, et meid seal hoida. Kui saalid oleks avatud ja publikule saab pakkuda sellist asja, siis miks sellest ära öelda. See on päris suur väljund, miks seda teha ja pingutada. Kõigil on keeruline ja me püüame läbi raskuste sinna jõuda," lisas Kask.

"Me ei tea, millal uksed avatakse ja publik saali saab. Praegune seis on selline, et teleülekande vahendusel näeb, mis tiimid siin käivad. Zeniidi vastu mängides, kes on Euroliiga neljas ja VTB liider, oli tasemevahe suur, aga samas oli see meie meestele väärt kogemus. Kui selliseid mänge ei oleks, siis ma ei teaks, kui palju me meeskonna mõttes areneks. Kõva mängupraktika tuleb ainult kasuks," ütles Kask.

Kuidas mõjuvad suured kaotused aga meeste vaimule? "Eks ta ikka mõjub. Päris hästi meeste peade sisse ei näe ja kõik ei näita välja ka, aga kaotust on alati raske alla neelata. Samas peame lähtuma ka praegusest olukorrast. Kui täies koosseisus Zeniit tuleb vastu, siis on raske loota võita, kui endal on mõned mehed puudu. Ilmselgelt meeskond läheb alati võitma, sest kui mütsiga tullakse lööma, siis võib võimalus tekkida, aga siiani pole seda juhtunud. Sama saab ka meie meeste kohta öelda - nad annavad endast kõik, mis võimalik on. Loodame, et igaks järgnevaks mänguks on mehi järjest rohkem platsil ja olukord läheb paremaks. Meil on 15 mängu jäänud ja kõik on veel alles ees," kinnitas Kask.

"Kui hooaja alguses panime numbreid ritta, siis ei arvestanud me nii suurte testimiste ja reisimiste kuludega. Uus koostööpartner aitab seda poolt natuke leevendada, kuid siiski me ei olnud seda summat niimoodi arvutanud. Reisimisel on suuremad kulud, kuna peame pikemalt koha peal olema, juurde tulevad hotellikulud jne. Kui mehed on isolatsioonis, siis on ka vigastuste oht suurem ja nende ravimisele läheb rohkem raha," tutvustas Kask klubi majanduslikku olukorda.