Tallinna Kalev/TLÜ peatreener Lips: tahaks kaitsemängus sammu edasi teha

Tallinna Kalev/TLÜ oli lähedal üllatusvõidule, kuid lisaajal tuli siiski leppida kaotusega. Lipsu jaoks oli tegemist teise kohtumisega meeskonna peatreenerina. "Treeneril peab võib-olla taskus mõni üllatus olema, aga seekord sellist ei olnud, millega lüüa. Raske on mängu kohe peale kohtumist kokku võtta, peab videot vaatama. Arvan, et mäng oli poistel hea, kuid lõpus jäi, nagu ikka lõppude peal, õnnest puudu ühele poole, teisele poole. Cramo on võib-olla füüsiliselt paremas vormis. Mehed olid võib-olla väsinud, tuli väike pingelangus ja tihti niimoodi mängu domineerides, juhtides ja lõpuks lõpuga ära andes - tavaliselt on eelis neil, kes tagant tulevad ja seekord oli ka nii. Selle mängu põhjal oli Cramo lõpuks tugevam," rääkis Lips intervjuus ERR-ile.

"Lugesin välja mängust seda, et poistel on vaja enesekindlust ja loodan, et nad seda sellest mängust said. Mina olen nendesse uskunud ja see, mis me praegu oleme teinud.. loodetavasti oleme õigel teel," jätkas Lips, kes tunnistas, et esimesel meistriliiga kohtumisel peatreenerina oli pulss kõrgem kui teisel. "Seekord tundsin end mängus sees. Olin ise ka enesekindlam ja parem. Nagu tavamängija."

Lipsu kõrval jätkab tööd treenerina Martin Müürsepp. Kuidas on meeskonnas rollid jaotatud. "Meil on jaotatud nii, et ma peatreenerina mõtlen treening- ja võistlusplaani, arutan temaga seda ning mõnikord tuleb muudatusi teha, mõnikord mitte. Minu puhul on oluline ka teise treeneri amet, kes vastu vaidleb. Trenni viime koos läbi," kirjeldas Lips. "Meil on treeningud praktiliselt igal õhtul ja vahel hommikul. Kehalise ettevalmistuse osa on eraldi. Ma ei oska võrrelda, kas eelnevate aegadega on teisiti või mitte. Kõik hommikuti ei käi ka."

Eesti-Läti korvpalliliiga mängud on endiselt publikuta. "Võõras on publikuta mängida, aga ma pole sellele tähelepanu pööranud," jätkas Lips. "Mängisime Viimsis noortega ka mõnda aega publikuta. Kindlasti on ka treenerile publikuga mängimine teine asi, aga ma ei saa öelda, et see mind segaks."

Lips lisas, et meeskonna juures tuleks enim tööd teha kaitsemänguga. "Meil ei ole rünnakuga probleemi minu hinnangul. Loomulikult on valesid otsuseid, aga tahaks hoopis kaitses teha sammu edasi," ütles Lips. "Usun, et peame kaitsega tegelema."