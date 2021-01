Võrkpallikoondislane Markkus Keel siirdub Euroopa tippliigasse

"Agent võttis ühendust reedel ja otsus tuli teha kiiresti. Rääkisime Akaaga asjad selgeks ja nädalavahetusel andsin prantslastele teada, et saabun Nice'i esimesel võimalusel. Arvan, et karjääri silmas pidades on see hetkel parim otsus," vahendab Võrkpall24.ee varasemalt lisaks Soomele nii Eestis, Austrias kui ka Belgias mänginud Keele sõnu.

Nice paikneb Prantsusmaal 14 meeskonna konkurentsis 12. kohal, olles kogunud kolm võitu ja 11 kaotust. Ardo Kreegi koduklubi Sete asub tabelis koha võrra kõrgemal, ent on teeninud juba kolm võitu rohkem.

