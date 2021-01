Harden saabus Brooklynisse kolmikduubliga, Durantilt hooaja parim etteaste

Houston Rocketsist hangitud Harden viibis platsil 40 minutit ning viskas 32 punkti, haaras 12 lauapalli ja andis 14 resultatiivset söötu ehk sai hakkama kolmikduubliga.

Brooklyni resultatiivseimaks ta ei osutunud, sest hooaja parima etteaste pakkus ääremängija Kevin Durant, kelle arvele kogunes 42 punkti (visked väljakult 16/26, sh kolmesed 5/8).

Orlando vägesid vedas Nikola Vukevic, kes korjas 34 punkti, haaras kümme lauapalli ja jagas seitse resultatiivset söötu. Vahetusmees Terrence Rossi arvele jäi 23 silma.

Brooklyni lootused on pärast Duranti ja Harden liitumist kõrgel, täiusest puudub veel vaid mängujuht Kyrie Irving, kes peaks ka peagi naasma. "Mida kiiremini me koos väljakule jõuame, seda hirmutavam see on," hoiatas Harden vastaseid.

Jerami Grant viskas 24 punkti ja aitas hooaja esimese võõrsilvõiduni Detroit Pistonsi - eelmisel hooajal finaalis mänginud Miami Heat alistati 120:100 (29:23, 23:33, 38:19, 30:25).

Austria korvpallur Jakob Pöltl kogus kaksikduubli (13 punkti ja 11 lauapalli) ning San Antonio Spurs oli kodus üle Hardeni endisest klubist Rocketsist 103:91 (21:30, 29:32, 25:19, 28:19).

Tulemused: San Antonio - Houston 103:91, Brooklyn - Orlando 122:115, Toronto - Charlotte 116:113, Miami - Detroit 100:120, Memphis - Philadelphia 106:104, Portland - Atlanta 112:106.