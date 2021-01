F1 hooaja algus lükati nädala võrra edasi

Kui esialgses kalendris oli 21. märtsile märgitud Austraalia GP, siis uues versioonis lükati see hooaja lõpuossa 21. novembrile. Samuti lükkub edasi esialgu kolmandaks etapiks olnud Hiina GP, mille uus kuupäev pole veel paigas.

Kuna Austraalias ja Hiinas on karmid riiki pääsemise tingimused, siis uue kava kohaselt alustatakse hooajaga 28. märtsil Bahreinis ja teise võistlusena on kavas 18. aprillil Itaalias Imola ringrajal toimuv etapp.

Kokkuvõttes loodavad korraldajad viia läbi 23 etappi ehk ühe võrra enam kui algselt oli planeeritud eelmisele hooajale. Lõpuks toimus 2020. aastal koroonaviiruse pandeemiast tingituna siiski vaid 17 võistlust.

"Meile valmistab heameelt, et hooajale planeeritud sõitude hulk jääb samaks," kommenteeris F1 sarja president Stefano Domenicali. "Pandeemia pole veel lubanud tavaolukorda naasta, kuid näitasime 2020. aastal, et suudame turvaliselt sõita, kuna olime esimese rahvusvaheline spordiala, mis areenile naases. Meil on kogemused ja plaanid, kuidas hooaeg läbi viia."

Edasilükatud Austraalia etapi tõttu muutusid esialgses kalendris ka Brasiilia, Saudi Araabia ja Abu Dhabi sõitude kuupäevad. Neist esimene toimub nüüd 5. novembril, kaks järgmist aga hooaja viimaste etappidena 5. ja 12. detsembril.