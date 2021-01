Üheksakordne trekisõidu maailmameister lõpetas enne OM-i tippspordi

Bauge tegi vastava avalduse telekanali France TV Sport eetris, märkides, et ta ei tunne võimekust anda endast enne olümpiat iga päev sada protsenti. "Olen alati andnud endast sada protsenti, kuid tundsin nüüd, et ei ole selleks enam võimeline. Üleöö mõistsin, et olen langenud 90 protsendi peale. See ei ole piisav, et jõuda olümpial tulemuseni," vahendab Bauge sõnu Spordipartner.ee.

Riigi loodeosas Maisons-Laffitte'is elav Bauge on oma põlvkonna üks edukamaid Prantsuse trekirattureid, kuigi olümpiakulda tal võita ei õnnestunud. Kripeldama jääb aastal 2011 juhtunu, kui ta võitis sprindis meeskondliku maailmameistritiitli, kuid jäi sellest koos kaaslastega hiljem ilma, sest oli rikkunud dopingu asukohareegleid.