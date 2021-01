LaMelo Ballist sai NBA aegade noorim kolmikduubli sooritaja

19-aastase Balli arvele kogunes 22 punkti, 12 lauapalli ja 11 resultatiivset söötu ning ta ületas 177 päevaga Markelle Fultzile kuulunud senise rekordi.

"Selline ei näe välja 19-aastane uustulnuk," kommenteeris Hornetsi peatreener James Borrego. "Sellist asja näeb harva."

Ball ise võttis õhtu kokku järgnevalt: "Ma elan oma elu ja tean, milleks võimeline olen, nii et selline värk mind ei kõiguta. Ma teadsin, et see pidi juhtuma."

Leedulasest ääremängija Domantas Sabonis viskas 28 punkti ja kogus lausa 22 lauapalli, aga Indiana Pacers kaotas kodus Phoenix Sunsile 117:125 (32:30, 21:26, 34:34, 30:35).

Viie võidu järel sai hooaja esimese kodukaotuse Philadelphia 76ers, kes jäi alla Denver Nuggetsile 103:115 (26:28, 25:30, 21:35, 31:22).

Tulemused: Philadelphia - Denver 103:115, Charlotte - Atlanta 113:105, Indiana - Phoenix 117:125, Washington - Miami 124:128, Milwaukee - Cleveland 100:90, Minnesota - San Antonio 122:125, Dallas - Orlando 112:98, Sacramento - Portland 99:125.