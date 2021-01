TalTech teenis korvpalliliigas viienda võidu järjest

TalTech asus kohtumist juhtima juba avaveerandi järel 26:15 ning poolajapausiks oli tablool seis 48:36. Ka riietusruumist tulles jätkas TalTech domineerimist, kui viskas kolmandal veerandil 20 punkti Tartu Ülikooli kümne vastu, kuid otsustaval veerandil sai pealinnameeskond korvi vaid kuus punkti. See oli aga viiendaks järjestikuseks võiduks piisav.

"Esimesed kolm veerandit suutsime tõesti kaitses pidama saada, rünnakul oli voolavust, toimis," rääkis TalTechi peatreener Kris Killing intervjuus ERR-ile. "Mängu alguses tabasime päris valusaid ja raskeid viskeid, mis kasvatas enesekindlust, aga mis puudutab viimast veerandaega, siis... eks noortel meestel ole nüüd üht-teist õppida, millega meil tööd teha on. Et me ei kisuks krampi ja et me ei oleks seitse minutit või kuus minutit nulli peal. Mängu lõpp näitas ära, millega meil vaja veel tööd teha."

Tartu Ülikool Maks&Mooritsa peatreener Toomas Kandimaa lisas: "Kui ma teaks, kuidas saaks kergemalt, oleks ammu teinud kergemalt. Mõned asjad on... väheke on meil olnud siin koosseisu vahetusi, aga see ei vabanda. Meil on ikka suured probleemid praegu kaitsemänguga ja sellest hakkab pihta."

Võitjate parim oli üleplatsimehena 20 punkti visanud Indrek Kajupank. Erik Keedus toetas meeskonda 17 silma ja kaheksa lauapalliga ning Tanel Sokk 15 punkti ja kuue korvisööduga. Vastaste resultatiivseim oli 14 silma visanud Robin Kivi.

Liigatabelis on TalTechil kirjas seitse võitu ja kaheksa kaotust ning Tartul viis võitu ja kümme kaotust. Pühapäeval lähevad Eesti klubidest omavahel vastamisi Pärnu Sadam ja Rapla Avis Utilitas.