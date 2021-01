Eesti edukamaid maastikurattureid lõpetas tippspordiga

Eesti üks edukam maastikurattur Martin Loo teatas, et lõpetab tippsportlaskarjääriga.

"16 aastat on läinud kiirelt ja põnevalt. See periood on sisaldanud palju positiivseid emotsioone, juhtumisi ja õnnestumisi. Aga muidugi mitte ainult.

Tõmban rattaga sõitmisele 2020. aasta hooajaga joone alla," kirjutas Loo sotsiaalmeedias.

Loo parim MK-sarja tulemus on pärit 2016. aastast, mil ta saavutas Saksamaal Albstadtis 11. koha. Samal aastal pälvis ta Rootsis toimunud Euroopa meistrivõistlustelt 11. tulemuse. Aasta varem oli ta lõpetanud Itaalias 13. kohal. Parim maailmameistrivõistluste tulemus on aastast 2013, mil ta lõpetas Lõuna-Aafrika Vabariigis toimunud suurvõistlusel 19. positsioonil.

Lisaks krooniti Loo kümnel järjestikusel aastal maastikusõidu olümpiakrossis Eesti meistriks.