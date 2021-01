Al-Attiyah teenis viienda etapivõidu ning vähendas vahet üldliidriga

Al-Attiyah läbis 375-kilomeetrise kiirukatse ajaga kaks tundi, 56 minutit ja 56 sekundit. Qatari sõitja edestas tiitlikaitsjat Carlos Sainzi (Mini) 52 sekundiga ning üldliidrit Peterhanselit kolme minuti ja kolme sekundiga. See tähendab, et kokkuvõttes muutus seis eriti põnevaks, kuna Al-Attiyah kaotab Peterhanselile nüüd vaid nelja minuti ja 50 sekundiga. Sainz hoiab kolmandat positsiooni, kuid tema kaotus on 38.55.

Mootorrataste arvestuses võitis kaheksanda kiiruskatse Tšiili sõitja Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda) ajaga 3:08.40. Teise koha sai Toby Price (KTM; +1.05) ja kolmanda Ricky Brabec (Honda; +2.50). Etapivõiduga kasvatas Cornejo Florimo üldarvestuses edu Price'i ees ühele minutile ja kuuele sekundile. Kolmandana jätkab Sam Sunderland (+5.57).

Teisipäeval jätkub Dakari ralli 465-kilomeetrise etapiga. Võistlus lõpeb reedel.