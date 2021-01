Dakari ralli proloogil oli nobedaim kolmekordne võitja

Dakari ralli 2011., 2015. ja 2019. aastal võitnud Al-Attiyah (Toyota) näitas laupäeval Jeddahis toimunud proloogil aega 5.48 ja alustab pühapäeval hoo sisse saavat kõrberallit esimesena.

"Mul on hea meel, et saime otsa lahti tehtud. Proloog on kõigest eelroaks, aga annab meile siiski väikese ülevaate. Asjad lähevad tõsiseks pühapäevase pika katsega," sõnas Katari sõitja.

Tiitlikaitsjal Carlos Sainzil purunes avakilomeetril rehv ja ta kaotas parimatele pool minutit.

Mootorrataste kategoorias edestas tiitlikaitsjast ameeriklane Ricky Brabec kuue sekundiga hispaanlast Joan Barredat (mõlemad Honda) ja 19 sekundiga Austraalia uustulnukat Daniel Sandersit (KTM).

Pühapäevasel esimesel katsel sõidetakse võidu 277 kilomeetril, esmaspäeval võetakse aega juba 457 kilomeetril. Dakari ralli lõppeb 12 katse järel 15. jaanuaril.

2021. aasta Dakari rallil osaleb 286 sõidukit - 101 mootorratast, 64 autot, 16 ATV-d, 44 veoautot ning 61 n-ö kergekaallast ehk masinat, mille kütusepaak võib olla maksimaalselt 130-liitrine. Lisaks võtab klassikalises ehk 1980. ja 1990. aastate masinatele mõeldud kategoorias osa 23 ekipaaži.