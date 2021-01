Jalgpallikoondise uueks peatreeneriks sai šveitslane Thomas Häberli

46-aastane Häberli esindas ründajana Šveitsi tippklubisid FC Basel ja Berni Young Boys ning ühes ametlikus mängus Šveitsi koondist. Young Boysi rivistuses saavutas Häberli ligi kümne aasta jooksul Šveitsi kõrgliigas neli hõbemedalit, oli hooajal 2007/2008 liiga väravaküttide edetabelis teisel kohal ning osales UEFA Meistrite liiga ja UEFA Euroopa liiga mängudes.

Treeneritööd alustas Häberli kohe pärast profikarjääri lõppu ning on kuus aastat töötanud Šveitsi tippklubide esindusmeeskondade juures. Aastal 2019 oli ta FC Luzerni peatreener, aastatel 2016–2019 FC Baseli abitreener ja aastatel 2011–2013 Berni Young Boysi abitreener. Samuti oli Häberli FC Baseli ja Young Boysi U-21 võistkonna peatreener ning Šveitsi U-17 noormeeste koondise ründajate treener.

Häberlil on UEFA Pro treenerilitsents ning ta on muuhulgas lõpetanud Šveitsis rakenduskõrgkoolis treeneritöö eriala magistriõpingud.

Abitreenerina alustas tööd 38-aastane Michael Müller, kelle erialaks on füüsiline ettevalmistus, vigastuste ennetamine ja taastumine. Müller oli aastatel 2019–2020 FC Luzerni abitreener ja aastatel 2015–2019 kuulus ta FC Baseli taustajõudude hulka. Aastatel 2010–2015 töötas Müller teadlasena Baselis Šveitsi olümpiasportlaste ettevalmistusega tegelevas spordimeditsiini keskuses.

Müller oli aastatel 2011–2015 ametis professionaalsetes jalgrattameeskondades treenerina ning juhendas ligi kümme aastat Šveitsi 100 ja 200 meetri jooksu rekordiomanikku, 200 meetri jooksus Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Alex Wilsonit. Müller lõpetas 2009. aastal Baseli ülikooli kehakultuuri magistriõpingud cum laude.

Abitreeneri kohale asunud 37-aastane Norbert Hurt on juhendanud peatreenerina Tartu JK Tammekat ja Tallinna FC Florat, kelle tüüris 2015. aastal Eesti meistriks. Viimased aastad on Hurt olnud Eesti meistriks tulnud ja UEFA Euroopa liigas play-off ringi jõudnud Flora abitreener ning Eesti U17 koondise peatreener. Tema käe all alistas U-17 koondis 2019. aastal teiste seas Hispaania, Rootsi ja Prantsusmaa eakaaslased. Hurt lõpetas 2012. aastal Tartu ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistrikraadiga ja tal on UEFA Pro treenerilitsents.

43-aastane Andres Oper pidas aastatel 1995–2014 koondises 134 mängu ja lõi rekordilised 38 väravat. Oper valiti kolmel korral Eesti parimaks jalgpalluriks, kahel korral on ta võitnud Hõbepalli. Endise ründaja auhinnakapis on kolm Eesti meistritiitlit ja üks karikavõit. 2000. aastal jõudis ta Taani ja 2008. aastal Hollandi karikafinaali. 2007. aastal teenis Operi jalgpalliliidu hõbemärgi. Treeneritööd on Oper teinud Inglismaal ja Eestis, sh meeste koondise ja EM-finaalturniiriks valmistunud U-17 koondise juures, ning tal on UEFA A treenerilitsents.

48-aastane Mart Poom esindas väravavahina koondist 120 mängus. Oma pika ja eduka karjääri jooksul mängis ta mitmetes Inglismaa klubides, neist Londoni Arsenali koosseisus teenis puurilukk 2006. aastal UEFA Meistrite liiga hõbemedali. Eesti parimaks jalgpalluriks valiti Poom kuuel korral. Aastal 2003 tunnistati ta viimase poolsajandi Eesti parimaks jalgpalluriks. Treeneritööd tegi Poom Londoni Arsenalis, Eesti koondise juures alustas ta aastal 2009. Poomil on UEFA A treenerilitsents.

Lepingud uute treeneritega kestavad kuni 2022. aasta lõpuni.