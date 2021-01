Pohlak: oleme soovinud Saksa jalgpalli kultuuriruumi suunas liikuda

"Oleme soovinud Saksa jalgpalli kultuuriruumi suunas liikuda. Oleme soovinud sellesse ruumi siseneda ühel või teisel moel ja oleme aastaid vaadanud sellise nurga alt, et kuidas leida sellest kultuuriruumist sobiv koondise peatreener," selgitas Pohlak teisipäeval pressikonverentsil, kus tutvustati Eesti koondise uusi treenereid.

"Protsess on väga keeruline, sest välistreenereid lähemalt tundma õppida on väga keeruline, aga viimastel aastatel on see läbi Thomas Häberli õnnestunud. Oleme alati olnud seda usku, et otsime treenerit, kes on pigem oma karjääri alguses kui karjääri alguses."

"Miks Saksa jalgpalli kultuuriruum? See on tõenäoliselt suurtest jalgpallidest see, kuhu me enim kuulume ja ka ajalooliselt kultuuriliselt pigem kuulume ning on loogiline, et ka jalgpalliliselt sinna üritame siseneda. Ilma ühte suurtesse jalgpalli kultuuriruumidesse sisenemata on väga keeruline jalgpallis läbi lüüa."

"Saksa jalgpalli kultuuriruumi all peame silmas Saksa jalgpalli. Šveits kirjeldas selle kunagi selliselt ära, et nad tahaksid olla Saksamaa Bundesliga välisturg number üks ning meie tahaksime olla Saksa jalgpallikultuuri suhtes sellises positsioonis, et nad hakkaksid meid märkama ja et läbi selle oleks sinna võimalik ühel või teisel moel treenerite või mängijatena siseneda."