Häberli: pean leppima, et mängijate treenimist ei saa ma parandada

Häberli on treenerina alles noor. Treeneriks ei hakanud ta pärast profikarjääri lõppu sugugi üleöö, kuna soovis olla kindel, et valitud tee on õige.

"Esimesel aastal pärast mängijakarjääri lõppu tahtsin olla kindel, kas soovin ikka päriselt treeneriks saada või peaksin midagi muud tegema. Aga kui alustasin, siis nägin peagi, et olin igal hommikul ärgates õnnelik," rääkis Eesti jalgpallikoondise värske peatreener Häberli intervjuus ERR-ile. "See pani mind mõtlema, et jah, olen vist õigel teel. Veendusin, et see on tõesti minu kirg ning siis sain selle raske ameti vastu võtta, sest teadsin, et see tahtmine on tõesti minu sees olemas.

Senimaani on Häberli treeninud vaid klubisid ja natuke kätt proovinud noortekoondise juures. Koondise peatreeneri töö on aga hoopis teistsugune, Häberli mõistab seda.

"Mängijate treenimist ei saa ma parandada. Sellega pean ma leppima. See võib tõesti osutuda väga raskeks, sest ma ju näen, mida peaks tegema, aga mina ei saa neid treenida. Selle jaoks on vaja häid suhteid klubidega, treeneritega ning ka häid sidemeid mängijatega," jätkas Häberli, kes on treenerina palju kõrva taha pannud oma juhendajate tehtud tööst, aga ka suurematest eeskujudest, kes tal jalgpallis on. Ent kõige olulisem on ikka ajada oma rida.

"Vaja on koguda endasse kõigi kogemusi. Peab olema avatud, mõtlema, kuidas areneda ja oma teed leida. Minu jaoks üks selge eeskuju on Jose Mourinho, kellele on alati tähtis mängusid võita. Nii et võidutahe on üks asi. Siis võib võtta eeskujuks ka Pep Guardiola, tema tehnilise ja taktikalise mõtlemise - kuidas mängida. Võtta eeskuju eri asjadest, eri stiilidest. Kõikjalt midagi üles noppida ning siis sellest oma ideed vormida. Lõppude lõpuks pean ma platsile viima ikka oma mõtted. Alles siis on selles sügavust," rääkis Häberli.

Mourinho eeskujul pulbitseb temaski suur võidutahe. Mida Häberli kõige rohkem sellest tööst ootab? "Mul on väga hea meel, et saame sel aastal mängida Balti turniiri, sest ma tahan mängida tiitlivõidu peale! Meil on võimalus midagi võita," jätkas Häberli. "Olen kuulnud, et viimasest võidust on juba päris kaua aega möödas, nii et see tundub päris keeruline ülesanne, aga raskused ongi selleks, et neid ületada. Selle võidu nimel tahan küll kõik mängu panna. Jah, Qatari MM-i teekond tundub praegu küll väga pikk, aga märtsis mängime oma esimese valikmängu ja eks siis ole näha, kui pikk see tee on."

Häberli on otsustanud töö tõttu Eestisse kolida. "Minu jaoks oli alati selge, et kui ma selle töö vastu võtan, siis tahan ka siia kolida. Rääkisin sellest ka perega. Abikaasa ja laste jaoks on see kõik natuke nagu üks seiklus, aga minu jaoks ikkagi tõsine töö," kinnitas Häberli. "Nii et kui suvel Šveitsis kool läbi saab, siis kolime siia, sest meile meeldib Tallinn ja Eesti. See on tore ja ilus linn, tahame kogeda uusi asju, sõlmida uusi sidemeid ning oleme selleks kõigeks tõesti valmis. Ma olen väga rõõmus, et meil on võimalik siia imetoredasse linna tulla."