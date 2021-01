Eesti koondise uus peatreener ERR-ile: meeskondlik töö toob tulemused

"Meil on tarvis head segu kogenud mängijatest ja noortest mängijatest. Treenerina vajad aga häid tulemusi ja see on peamine. Peame kõvasti tööd tegema – aega on vähe, kuid töötada tuleb meeskondlikult ning siis tulevad ka tulemused," rääkis Häberli ERR-ile antud intervjuus. "Tahan töötada hea mentaliteediga inimestega."

"Jalgpallis tuleb pidevalt optimeerida – vaadata, mida on varem tehtud ja selle põhjal paremaks saada. See on minu jaoks peamine, sest Eestis on tehtud head tööd ja ma ei tulnud siia kõike muutma. Nüüd tuleb teha järgmine samm. Jalgpallis on vaja tulemusi ja meil on vaja maailma edetabelis kõrgemale tõusta. Meil tuleb leida oma võitva stiiliga meeskond."

"Peame parandama oma kaitsemängu ja üleminekuid. Meil tuleb väljakul mängida ühtse grupina. Tuleb vaadata, millised mängijad on meile saadavale ja kohandada siis süsteemi, et võita mänge. Peamine väljakutse ongi leida see kooslus mängijatest, mis töötab tervikuna hästi," arvab šveitslane.

Avalikkuse survet Häberli endi sõnul pahaks ei pane. "Surve on jalgpallis normaalne. Vajad tulemusi ja see surve ka lõppkokkuvõttes motiveerib. Meie fookus on aga oma tööl – koos olles tuleb meil palju trenni teha. Klubides olles peavad mängijad keskenduma oma tööle, et saada paremaks."

Lisaks Häberlile alustavad koondise juures tööd Andres Oper, Norbert Hurt, Michael Müller ja Mart Poom. "Olen oma personaliga väga rahul. Mart Poom on väga kogenud ning Eestis on väga tugevad väravavahid. Andres Oper ja Norbert Hurt on varasemalt tõestanud enda kvaliteeti ning Michael Müller aitab parandada mängijate füüsilist konditsiooni."