Häberli: minevikule pole mõtet mõelda, homme on uus päev

"Mul on hea meel siin olla. Töötada Eesti rahvuskoondisega on minu jaoks suur au," lausus Häberli teisipäevasel pressikonverentsil. "Mul on hea meel rahvuskoondist juhendada, sest kontakt jalgpalliliidu inimestega on olnud juba kaks aastat. Mulle meeldib, kuidas eestlased töötavad – nad on motiveeritud ja nad tahavad saada paremaks. See on minu jaoks peamine – soovin töötada mängijate ja personaliga, kes tahavad midagi luua ja saada paremaks. Näen seda Eestis ja minu jaoks oli selge, et kui võimalus tuleb, siis tulen siia."

Häberli sõnul ei saa tema juhendatava Eesti koondise puhul rääkida ühest kindlast mängujoonisest. "See sõltub paljuski meile saadaval olevatest mängijatest, sest nende põhjal paneme paika süsteemi. Meil tuleb kohaneda – tahame mängida korrektselt nii kaitses kui ründes. Meie üleminekud ja standardolukorrad peavad olema tugevad. Peame arvesse võtma ka vastase mängujoonise, aga meil tuleb leida ka oma stiil."

"Vajame iseloomu platsil. Väikse riigina tuleb töötada meeskondlikult, siis tulevad ka tulemused," lisas Häberli. "Peame igapäevaselt palju vaeva nägema, et parandada kvaliteeti. Me ei saa imesid korda saata. Alustame uuesti ja teisiti."

"Olen osade koondise mängijatega juba rääkinud, teistega alustan pärast pressikonverentsi. Loodan varsti nendega koguneda ja tulevikust rääkida. Meil on märtsis vaid mõned päevad enne meie esimest mängu Tšehhiga."

Millised saavad olema valiksarja eesmärgid? "Punktide arvule keskendumine pole minu arvates õige. Peame hästi mängima, võimalusi looma ja oma esitusi parandama ning siis tulevad ka tulemused. Mineviku põhjal ei saa eeldada rohkelt punkte, aga minevikule pole mõtet mõelda, sest homne on uus päev ja me kindlasti tahame punkte teenida. Minu eesmärgiks on ka Balti turniiri võit."

Jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul oli Häberli favoriit Eesti koondise peatreeneri ametikohale juba pikemat aega. "Jalgpalliliit tegi väga põhjaliku taustauuringu ja tehniline osakond pakkus välja juhatusele välja ka alternatiivseid kandidaate. Thomas oli meie alternatiivkandidaat ka juhul kui pidanuksime kiirelt reageerima eelmises valiktsüklis."

Eesti meeste jalgpallikoondist on pärast taasiseseisvumist juhendanud 12 erinevat treenerit, neist kaks kohusetäitja rollis. Välismaalastest on meeskonna eesotsas olnud islandlane (Teitur Thordarso, 1996–1999), kaks hollandlast (Arno Pijpers, 2000–2004; Jelle Goes 2004–2007), taanlane (Viggo Jensen, 2007) ja rootslane (Magnus Pehrsson, 2013–2016).

Eesti alustab märtsis 2022. aasta maailmameistrivõistluste valiksarja, kus E-alagrupis minnakse vastamisi Belgia, Walesi, Tšehhi ja Valgevenega.