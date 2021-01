Häberli: mängijate kvaliteet teeb mind tuleviku osas enesekindlaks

"Olen rahul treeningute intensiivsusega. Ilmselgelt on pärast pühi ja puhkust raske alustada, aga mängijad on hästi hakkama saanud. Arvan, et saame siin laduda koondise jaoks hea vundamendi. Olen mängu eel ootusärevil ja näeme, mis saab," rääkis Häberli kohtumise eel.

Koondise nimistusse kuulub 22 mängijat, kes enamik on Eesti klubidest ja suuresti FC Flora ridadest. Šveitslase sõnul on ta agu valikuga rahul. "On selge, et enamik välisklubide mängijaid siin ei ole. Olen suhelnud peaaegu nende kõikide ja nad teavad pisut oma rolle. Vaatasime Eesti klubide mängijaid ja tegime valiku. 24. märtsiks, esimeseks valikmänguks Tšehhiga, näeb nimekiri välja teistsugune. Praegu tegime sellise valiku ja ma olen rahul."

Milline on esmamulje mängijatest? "Esmamulje on hea. Meil on head mängijad rahvusvahelisel tasemel. Hetkel ei ole võib-olla 30 või 40 mängijat, kes sellel tasemel võiks mängida. Siin olles olen näinud mängijaid, kes on tugevad. Samas ka mängijaid, kes peavad sammu edasi tegema ja võib-olla ei ole veel valmis selleks tasemeks. Olen teatud mängijate kvaliteediga rahul ja see teeb mind tuleviku osas enesekindlaks."

Mida trennidest mängule kaasa võtta? "Oleme treeninud vastavalt sellele nagu mängida tahame. Loodan, et oleme ühtsed ja näeme kõvasti vaeva. Seda tahaksin näha. On selge, et mängijad ei ole pärast seitset treeningut valmis 90 minutiks, nii et vaatame, kaua jaksame joosta. Vastased on väga tugevad, mille üle on mul hea meel, sest see on hea ettevalmistus kohtumiseks Tšehhiga, mis tuleb samuti raske mäng."