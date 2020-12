Eesti jalgpallikoondis võõrustab Belgiat septembris, Walesi oktoobris

27. märtsil on Eesti võõrsil vastamisi Valgevenega, 2. septembril A. Le Coq Arenal Belgiaga ja 8. septembril võõrsil Walesiga. Oktoobris on kavas kaks kodumängu: 8. oktoobril Valgevenega ja 11. oktoobril Walesiga. Valiksarja viimased kohtumised on 13. novembril võõrsil Belgiaga ja 16. novembril võõrsil Tšehhiga.

2022. aasta MM-valiksarja Euroopa tsooni E-alagrupi kalender (kõik algusajad Eesti aja järgi)

24.03.2021 kell 21.45* Eesti - Tšehhi Vabariik, A. Le Coq Arena

27.03.2021 kell 19.00 Valgevene - Eesti

02.09.2021 kell 21.45* Eesti - Belgia, A. Le Coq Arena

08.09.2021 kell 21.45 Wales - Eesti

08.10.2021 kell 21.45* Eesti - Valgevene, A. Le Coq Arena

11.10.2021 kell 21.45* Eesti - Wales, A. Le Coq Arena

13.11.2021 kell 21.45 Belgia - Eesti

16.11.2021 kell 21.45 Tšehhi Vabariik - Eesti

*Kalendri koostas UEFA. Vastavalt UEFA reeglitele on Eestil võimalik taotleda kodumängude algusaja muutmist kella 19.00 peale, kui vastased on sellega nõus. Eesti Jalgpalli Liit soovib kodumängudega alustada kell 19.00.

Koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu ei alusta Eesti Jalgpalli Liit praegu piletimüüki järgmise aasta MM-valikmängudele. Piletimüük algab esimesel võimalusel ja sellest teavitatakse eelnevalt avalikkust.