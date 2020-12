Vassiljev Eesti grupist: hetkeseisu arvestades polnud koosseisul suurt vahet

"Eesti rahvuskoondise praegust seisu silmas pidades polnud kuigivõrd palju vahet, kes meie alagruppi loositakse," kommenteeris Vassiljev venekeelsele ERR-ile. "Me pole ammu Walesi ja Tšehhiga mängud, ma arvan, et see saab huvitav olema. Belgia puhul ootavad meid ees aga väga raske mängud. Nad on suurepärane meeskond."

"Valgevenega kohtusime alles hiljuti," lausus Vassiljev, viidates lõppenud Rahvuste liiga hooajale. "Oleks tore neilt Tallinnas saadud kaotuse eest revanš võtta. Hetkel on keeruline ennustusi teha, kuid on selge, et meie grupp ei saa olema lihtne," lisas Eesti koondise poolkaitsja.

Eesti jalgpallikoondis läks Belgiaga vastamisi ka viimasel MM-valikturniiril. Brüsselis jäädi toona alla 1:8, Tallinnas 0:2. Walesiga on Eesti kohtunud kaks korda, 1994. ja 2009. aastal. Tšehhiga mängisid sinisärgid 2000. aastal EM-valiksarjas, 2004. aastal peeti maha maavõistlus. Valgevenega kohtus Eesti viimati Rahvuste liigas. Minskis mängiti viiki, Tallinnas kaotati lõpuminutite väravast 1:2.