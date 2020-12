Pohlak: paljud fännid on pettunud, et kõige atraktiivsemat vastast siia ei tule

Eesti jalgpallikoondis loositi 2022. aasta MM-võistluste valikturniiril viie meeskonnaga E-alagruppi, kuhu kuuluvad veel Belgia, Wales, Tšehhi ja Valgevene.

Esimesest tugevusgrupist tulnud Belgiaga mängis Eesti ka 2018. aasta MM-võistluste valksarjas. Wales on Eesti vastaseks valiksarjas esmakordselt ja Tšehhi paarikümneaastase vahe järel teist korda. Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul saab sportliku eesmärgi rahvuskoondisele püstitada ka olukorras, kus kõige nõrgemast tugevusgrupist Eesti vastast ei saanud ja esimesest tugevusgrupist ei õnnestunud saada ehk enam emotsioone pakkuvat vastast.

"Küllaltki paljud fännid on pettunud, sest seda kõige atraktiivsemat vastast siia ei tulnud, kuigi jah, võib-olla sellist tänapäeva tippjalgpalli läbi Belgia me kodus näha saame," rääkis Pohlak intervjuus ERR-ile. "Alati tuleb sellisel puhul püstitada sportlik ülesanne ja see ei ole selles grupis väga keeruline. Reaalne eesmärk on selles grupis viienda koha vältimine nii jõuliselt, kui see vähegi võimalik on. Ma arvan, et Valgevene olemasolu selles grupis on väga tähtis. Ta võiks olla meie tasemel."

Valikmängude täpne kalender selgub homme õhtuks. Valikmängud peetakse järgmise aasta märtsist kuni novembrini.