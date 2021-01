Guardiola võib treenerina jätkata plaanitust kauem

"Varem arvasin, et lõpetan karjääri varsti. Nüüd mõtlen, et lõpetan vanemana. Nii et ma ei tea. Kogemused tulevad kasuks, eriti minu töös," vahendab Guardiola sõnu Soccernet.ee.

Novembris sõlmis Guardiola Cityga uue lepingu, mis kehtib 2023. aasta suveni. Varem on ta juhendanud Barcelonat ja Müncheni Bayernit. Ta on võitnud peatreenerina kolm Hispaania, kolm Saksamaa ja kaks Inglismaa meistritiitlit ning kaks Meistrite liiga tiitlit.

