Madridi Real võitis viienda mängu järjest ning jätkab linnarivaali kannul

Avapoolaeg möödus väravateta, kuid 57. minutil asus Madridi Real juhtima Casemiro väravast. Kolmandal üleminutil oli veel täpne Karim Benzema. Seejuures oli õnn sedapuhku valitsevate meistrite poolel, sest kohe avaminutitel tekkis Granadal võimalus juhtima minna, kuid Antonio Puertas lõi palli siiski üle värava. Madridi Real on võitnud nüüd koduses liigas viis kohtumist järjest.

Liigatabelis on Madridi Real 15 mänguga kogunud 32 punkti. Esikohal paikneval Madridi Atleticol on sama palju punkte, kuid peetud on kaks kohtumist vähem. Kolmandal tabelireal paikneb Real Sociedas (26 punkti). Granada CF (21) on seitsmendal positsioonil.

Teised tulemused:

Getafe.- Celta Vigo 1:1

Madridi Real – Granada CF 2:0

Alaves – Eibar 2:1

Betis – Cadiz CF 1:0