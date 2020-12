Heas hoos tiitlikaitsja Real tõusis Hispaanias teiseks

Real sõitis pühapäeval külla Eibarile ning läks Karim Benzema 6. ning Luka Modrici 13. minuti väravate järel kiirelt 2:0 juhtima. Võõrustajad vähendasid pooletunnise mängu järel Kike tabamuse läbi kaotusseisu minimaalseks, kuid rohkem nõelata ei suutnud ja nõnda kirjutas pealinna klubi taas tabelisse kolm punkti. Lõppseisu 3:1 vormistas Lucas Vazquez matši üleminutitel.

Ülejäänud kolm La Liga pühapäevast mängu lõppesid tulemusega 2:0. Celta Vigo alistas kodus Alavesi ja Granada Betisi, Getafe sai võõrsil jagu Cadizist.

14 mänguga 29 punkti kogunud Real tõusis tabelis teiseks, liidriks on neist kaks mängu vähem pidanud, aga samade punktide peal olev linnarivaal Atletico. Hooaega suurepäraselt alustanud Real Sociedad on viimases viies mängus teeninud kolm punkti ja on nüüd 26 punktiga kolmas.