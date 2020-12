Korvpalliliidu järgmine president tahab naiste mängu suuremasse pilti tuua

Turvafirma G4S Balti regiooni juhi ametit pidav Priit Sarapuu käis noorena võrkpallitrennis, aga on hiljem mänginud korvpalli harrastajaliiga tasemel. Viimased kaheksa aastat on ta kuulunud korvpalliliidu juhatusse. Oma töö ühe suurema eesmärgina näeb ta naiste korvpalli arengu tõusu, aastani 2030 tehtud arengukava elluviimist ja seda, et alaliit oleks oma liikmetele tõhus abi igapäevases töös.

"Mõtlesin pikalt, mõtlesin kaalutletult. Tundus olevat õige aeg," selgitas Sarapuu intervjuus ERR-ile otsuse tagamaid. "Eks ta nii ju on, et kui ise mängida ei oska, tahad kuidagi oma lemmikspordialasse panustada. Näen, et teiste aitamine võiks olla minu roll."

Priit Sarapuu tunnistab, et üldsuse hinnang korvpallile baseerub suuresti meeste koondise edukusel ja et praegune koondis on tema meelest väga perspektiivikas. Kindlasti on aga vaja ka naiste korvpall suuremasse pilti tuua ja plaan selleks on olemas.

"Neid asju on ju palju, mida tahaks paremini teha. Palju on räägitud naiste spordi, naiste korvpalli teisel kohal olemisest, piisava tähelepanu mitte saamisest. Kindlasti on meile olulised ka tüdrukud ja naised. Tahaksime rohkem tuua naiste korvpalli pilti. Selleks on olemas selge plaan. Äris on oluline pikk plaan, strateegia, samamoodi peaks olema korvpallis. Me oleme mõned aastad tagasi enda jaoks võtnud pika sihi aastaks 2030, oluline on, et see meelest ei lähe. Peame seda aeg-ajalt meelde tuletama, üle vaatama, sinna eesmärke juurde panema ja vaatama, kuidas meil on seni läinud," selgitas Sarapuu.

"Oluline on ka juhtimine, avatus - see tähendab seda, et korvpalliliit ei ole mitte ainult korvpalli populariseeriv ja kandepinda laiendav organisatsioon, ta on ka oma liikmete jaoks teenindav organisatsioon. Me oleme klienditeenindajad, teenindame korvpalliliidu liikmeid ja aitame neil oma tööd paremini teha. Näen, et ka siin saab juurde panna," lisas tulevane president.

Ise igal juhul esiplaanil olemist Sarapuu ilmtingimata vajalikuks ei pea. "Ma ei ole poliitik, ma ei pea kõigile meeldima," tõdes ta. "Pigem tahaksin luua võimalusi, anda võimaluse meeskonnal ja naiskonnal teha tipus parimat võimalikku tulemust ja laiendada ala, et see oleks jätkuvalt Eestis spordiala number üks. Minu jaoks on pigem oluline näha nelja aasta pärast, et tagasi vaadates tegin ehk midagi õigesti."

Millest Sarapuu alustab? "Meeskonna loomisest - üksi ei tee ma siin küll mitte midagi. Ehk inimestega, kes on andnud nõusoleku tulla juhatusse, tööplaani läbi arutamist. See on mõttes ja ka paberil kõik olemas, on vaja hakata seda ellu viima."