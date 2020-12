Taavi Jurkatamm ja San Francisco pälvisid koguni 45-punktilise võidu

Ühtlasi oli tegu San Francisco hooaja esimese kodumänguga. Algviisikus alustanud Jurkatamm viibis platsil 25 minutit, mille jooksul kogunes tema arvele neli punkti (kahesed 2/2, kolmesed 0/1), kuus lauapalli, kaks blokeeritud viset, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga, vahendab Korvpall24.ee.

Üleplatsimeheks kerkis eestlase meeskonnakaaslane Damari Milstead, kes viskas 24 punkti. Kaotajate poolel ei suutnud ükski mängija kahekohalise punktisummani jõuda. Parim oli üheksa punkti visanud Joe Hampton.

Heas hoos San Francisco on nüüd võitnud kolm järjestikust mängu vähemalt 25-punktilise eduga. Kokku on tänavu võidetud viis ja kaotatud kaks kohtumist, Long Beach State'il on kirjas üks võit ja kaks kaotust.

