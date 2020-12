Saaremaa VK peatreener eurosarja kaotusest: viies geim on nagu vene rulett

Challenge Cupi kaheksandikfinaalkohtumises jäi Saaremaa geimidega 2:3 alla turniiri võõrustanud Ukraina klubile Gorodoki Epitsentr-Podoljanõi. Kaotus oli valus, sest edasipääseja selgitatigi ühe mänguga. Seejuures jäid saarlased otsustavas viiendas geimis vastasele alla punktidega 13:15.

Nii Saaremaa kui Gorodok olid kaheksandikfinaali pääsenud ilma mänguta, sest nende vastased loobusid koroonaviiruse pandeemia tõttu Challenge Cupil osalemisest.

"Mäng oli üles-alla. Vahepeal oli kvaliteet küll, aga laias laastus jään ma selle juurde, et mingites kohtades see kvaliteet ei olnud selline nagu oleks pidanud olema ja mõnel mängijal kas siis närv ei pidanud vastu, et tulid sellised ebakvaliteetsed puuted ja kehvemad otsused," kommenteeris Saaremaa Võrkpalliklubi mänedžer Hannes Sepp kaotust..

Pärast mängu oli ajakirjanduses juttu Saaremaa meeskonna pehmest servist, kuid Ioannis Kalmazidis selle kriitikaga ei nõustu. Saarlaste vastuvõtt oli statistilises mõttes vastasest parem, vajaka jäi Kalmazidise hinnangul pigem bloki-kaitsemängus. Saaremaa enesekindlusele on viimastel nädalatel ebasoosivalt mõjunud mitu järjestikkust kaotust Tallinna Selveri käest.

"Kahtlemata oleme väga kurvad ja teatud määral pettunud, et me ei suutnud kohtumist võita ja eurosarjas edasi jõuda. Kohtumine oli võitluslik. Ma arvan, et vastamisi olid kaks sarnasel tasemel meeskonda," rääkis Saaremaa Võrkpalliklubi peatreener Ioannis Kalmazidis. "Kui jõuad viienda geimini on see nagu vene rulett. Võitja otsustati kahepunktilise vahega. Võib-olla tegime otsustavas geimis vastasest veidi rohkem vigu. Edu ja ebaedu vahe on sellistel puhkudel juba väga-väga väike."

"Meil olid varasemalt mängud Tallinna Selveri vastu, mida me võita ei suutnud. Loomulikult mõjutab see meeskonna enesekindlust," jätkas Kalmazidis. "Ja kui sa kaotustelainel oled, siis ei ole mõnikord lihtne pingelistes mänguolukordades õigesti reageerida. Jah, eilne kaotus oli meie jaoks raske."