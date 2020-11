Jalgpallikoondise väravavaht: seda ei näinud ka kõige halvemas unenäos ette

"Neli väravat, kolm peaga ja üks väga segasest olukorrast. Kindlasti saab naiskond neid ära hoida, kindlasti saan ka mina teha oluliselt paremaid otsuseid, et neid ära hoida. Need olid väga huvitavad väravad. Nagu kõik, mis meile lüüakse," rääkis Kork mängujärgses intervjuus.

"Ma arvan, et peale teist väravat vajusime ära nii emotsionaalselt kui füüsiliselt liinidega liiga alla. Lasime türklastel palli vallata. Me jooksime lihtsalt palli järgi," jätkas Kork. "Me ei mänginud enam. Sellise emotsiooniga on raske situatsioone üles ehitada ja edasi mängida niiöelda enda mängu mitte lasta vastasel ennast ära suruda."

"Mul on tunne, et mängija oli igas olukorras vähemalt vastase juures olemas, mis on juba samm edasi. Meil oli aasta, poolteist tagasi probleeme mängijate markeerimisega, nüüd on vaja sealt samm edasi teha," kirjeldas Kork. "Selleks, et me võidaksime selle võitluse ja duelli seal. Me teadsime, et nad mängivad palju tsendertuste peale ja me oleks pidanud valmis olema ka selleks, et me võidame need duellid seal õhus. Ka mina oleksin pidanud paarile tulema välja. Eks ma saan videost järgi vaadata, kuhu nad tegelikult potsatasid."

"Kui ma vaatan seda, mis riietusruumis toimub, siis üsna masendav. Ilmselgelt see oli see mäng, kust me lootsime, et lõpuks oleme kodupubliku ees, lõpuks ometi koduväljakul. Vastane ka selline, kellega ju võiks mängida tegelikult. 0:4, no seda on väga palju. Seda ei näinud ka kõige halvemas unenäos ette. See olukord ei ole ilmselgelt rõõmustav," ütles Kork.

1. detsembril kohtub Eesti naiskond võõrsil Sloveeniaga. "Ma ütlen ausalt, et mina ei tea Sloveeniast mitte midagi. Eelmisel korral, kui pidi kodumäng olema Sloveeniaga, siis see jäi ära ja me ei jõudnud neid analüüsima hakata. Praegu keskendusime Türgile, aga seda teame, et nad on tugevamad kui Türgi ja Kosovo. Sealt tuleb väga raske mäng, aga tuleb teha paremini kui täna tegime ja kui oleme varem teinud," lisas Kork.