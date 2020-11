Jalgpallikoondise kapten: vastased ei üllatanud, enesekindlusest jääb puudu

"Meile löödud väravad olid tegelikud väga lihtsad. Lasime oma mängijatel vabaks jääda ja Türgi otsustas ära. Lihtsalt löödud, mis seal ikka. Meie enda eksimused," rääkis Himanen mängujärgses intervjuus. "Meil endal olid ka väga head võimalused. Esimesel poolajal oli kaks võimalust ja teisel ka. Puudu jääb lõpu enesekindlusest, oskused on ju olemas. Lihtsalt see rahulik ja kaine mõistus jääb viimases faasis puudu. Meie mäng oli väga rabe, siin ei saa midagi ilusaks teha. Meil oli võimalusi, aga see ei ole kindlasti meie tase, mida me täna näitasime."

"Me teadsime, et nad on jõulised. Me teadsime, et neil on kiirust, et nad mängivad sirgjooneliselt, mängivad pikaga ette, liini taha. Seda nad tegid tegelikult täna ka. Ma ei saa öelda, et nad üllatasid. See miski jäi puudu ja kui ma praegu teaks, mis puudu jäi, siis me ei oleks täna kaotanud," jätkas Himanen.

"Palli järgi on alati raskem joosta ja see ei olnud kindlasti meie eesmärk. Oleks soovinud ise ka mängu ehitada. Vastased on tehnilised ja nende vastu tuleb samamoodi tehniliselt mängida. Kiired otsused muidugi ka, aga söödud liinide taha rahulikult mööda maad.. me ei teinud seda ja tänu sellele olime palli tagaajaja rollis ja tänu sellele oli pall päris lahtine. Meie poolt pigem selline palli võitmine ja sellelt ei tulnud konkreetset jätku kahjuks," ütles Himanen.

Järgmisena mängib Eesti koondis võõrsil 1. detsembril Sloveenia vastu. Mida sellelt mängult sinna kaasa võtta? "Kindlasti seda, et me oskame ju võimalusi luua, mida näitas ka esimene poolaeg. Me saame ka vastase liini taha, kui võtame julguse kokku ja kogu võistkonnaga koos ründame, lihtsalt vastase värava juures peame olema piisavalt enesekindlad. Kahtlemata koos peame ka kaitses olema enesekindlad. Need väravad, mis meile löödi, oleks võinud ka löömata jääda. Minu mäletamist mööda ei olnud kellelgi meeletut iluväravat," jätkas Himanen. "Töökus on vaja kaasa võtta, kõik tüdrukud töötasid väljakul, ma ei näinud, et keegi oleks alla andnud. Ja selle töökuse pealt me läheme edasi ja tuleb veel raskem mäng, aga läheme andma maksimumi."