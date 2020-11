Jalgpallikoondise peatreener: oleme valikmängudes kasutanud 29 eri mängijat

"See on kindlasti raske tulemus. Meil olid omad võimalused, aga kui me neid võimalusi ei kasuta ja me mängime rahvusvahelist jalgpalli, siis teised kasutavad. Ma tean, et siin mängus olid teised asjad ka ja detailid, aga suur pilt on see, et me oleme rünnakufaasis kahjuks nõrgemad," rääkis Matikainen intervjuus ERR-ile.

"Siin on hea rääkida, mis on meie tase. Nendes valikmängudes oleme kasutanud 29 erinevat mängijat. Olen kindel, et ükski teine rahvus ei ole nii palju mängijaid kasutanud. Me ei ole saanud kasutada kõiki mängijaid. Ma usun, et meil on juba olnud 12-13 erinevat kaitsjat. Sel tasemel on natuke raske organiseerida kaitset ja ma usun, et meie kaitsjad tegid täna head tööd, aga kui press jätkub ja jätkub ja jätkub, siis sealt tulebki vahe. Teine asi, me ei ole kunagi mänginud nii hilja sügisel rahvusvahelist valikmängu. Ma arvan, et tavaliselt mängime oktoobris viimaseid mänge ja see on kindlasti meie mängijatele raske. Meil on 2-3 mängijat, kellel on veel välishooaeg. Meil on raske aasta olnud," jätkas Matikainen.

Eesti koondist ootab nüüd 1. detsembril ees kohtumine Sloveeniaga. "Meid ootab natuke tugevam võistkond. Nad mängivad hästi, olen näinud. Käisin vaatamas, kui nad mängisid Hollandiga. Terve võistkond on profimängijad. Tuleb raske ja tugev mäng. See ei ole meile kõige parem aeg mängimiseks, aga see on rahvusvaheline jalgpall," lisas Matikainen.