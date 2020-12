Omavärava löönud Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas Sloveeniale

Sloveenia skoori avas 27. minutil Barbara Kralj, teisel poolajal sai Eesti koondise väravavaht Karina Kork kirja omavärava.

Eesti naiskond on üheksast mängust kaotanud kaheksa, korra on mängitud viiki. Ühe punktiga on Eesti A-alagrupis viimasel ehk kuuendal kohal ja sealt enam tõusta ei õnnestu. Pidada jääb veel üks mäng Sloveeniaga, mis pidi algselt sügisel Tallinnas olema, kuid vastased nakatusid koroonaviirusega ja matš lükati edasi.