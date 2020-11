Eestlased välismaal: väravavõrku sahistasid Zenjov, Dmitrijev ja Paskotši

Kui Dmitrijevi värav ei toonud kaasa punkte, sest Okžtepes kaotas olulises mängus 1:2 Aktau Kaspiile, siis Zenjov ja Karagandõ Šahtjor alistasid 3:1 Astana. Zenjov lõi värava, mis viis tema koduklubi 24. minutil 2:0 juhtima. Zenjov vahetati välja 3:0 eduseisul ja kuigi tema meeskond jäi vähemusse ja lasi vastasel ka ühe värava tagasi lüüa, suutis Šahtjor siiski kolm võidupunkti võtta, vahendab jalgpall.ee.

Liigatabelis on meeskond 26 punktiga viies, kuid kolmandal real asuvast Astanast jäädakse nüüd maha vaid ühe punktiga. Ühe punkti on Šahtjorist enam teeninud ka Ordabasõ, kuid neil on mängitud 18 kohtumist Astana ja Šahtjori 17 vastu. Okžtepes on 11. kohal 11 punktiga. Üleminekumängudele viiv kümnes koht on kolme punkti kaugusel ja selle koha hõivab ühe mängu enam pidanud Kaspii.

Ukraina meistrivõistlusel läksid vastamisi Mihkel Ainsalu ja Joonas Tamme tööandjad, kui pikema kõrre tõmbas Lvivi meeskond. Ainsalu mängis 90 minutit, kui Lviv alistas Tšernigivi Desna võõrsil 1:0. Joonas Tamm oma meeskonna koosseisu ei kuulunud. Kümne mänguga on Desna teeninud 16 punkti ning on tabelis neljas. Lviv on üheksast mängust teenitud seitsme punktiga 14 meeskonna konkurentsis 13. kohal.

Inglismaal oli täpne kaitsja Maksim Paskotši, kes aitas Tottenham Hotspuril U18 vanuseklassis alistada Southamptoni 7:0.

Ragnar Klavan ja Cagliari jäid Itaalia meistrivõistlustel Torino Juventusele alla tulemusega 0:2. Mõlemad väravad lõi avapoolajal Cristiano Ronaldo. Klavanil õnnestus lüüa pall peaga väravasse, kuid kahjuks ei saanud eestlane kirja oma esimest väravat Serie A-s, sest tsenderduse andnud meeskonnakaaslane oli suluseisus. Õnnetul kombel põrkas eestlane samas situatsioonis kokku Juventuse keskkaitsja Matthijs de Ligtiga ning Klavani mäng lõppes seega 70. minutil. Cagliari on kaheksa vooru järel kümne punktiga 11. kohal, Juventus tõusis 16 punktiga neljandaks.

Henri Järvelaid mängis Taani esiliigas teise poolaja, kuid Vendsyssel jäi Hvidovrele alla 0:2. Mõlemad väravad löödi teisel poolajal. Vendsyssel on 12 meeskonna konkurentsis 11. kohal, kuid ühe mängu enam pidanud Kolding on sarnaselt Vendsysseliga teeninud kaheksa punkti ning on tabelis kümnes.

Järgmiseks hooajaks tõuseb Soome kõrgliigasse Argo Arbeiteri juhendatav KTP, kes tegi üleminekumängudes kaks viiki TPS-iga, kuid pääses edasi tänu võõrsil löödud väravale. Üleminekumängud peeti 11. ja 14. novembril, kui tulemused olid vastavalt 0:0 ja 1:1. Hindrek Ojamaa tegi mõlemas mängus kaasa kogu kohtumise.

JK Tallinna Kalev teatas, et 17-aastane kaitsja Jakob Tamberg on löönud käed Soome tippklubi HJK-ga. Samuti selgus, et tema eakaaslase Aleksandr Šapovalovi leping Saksamaa meeskonna Freiburgiga on lõppenud.