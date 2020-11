Reinbok Kalev/Cramo õhukesest koosseisust: plaanime mehi juurde võtta

BC Kalev/Cramo abitreeneri Indrek Reinbok kinnitas laupäevase võidu järel TalTechi üle, et endiselt tehakse kõvasti tööd, et meeskonna väga õhukest koosseisu abijõududega täiendada.

Hetkel on Kalev/Cramo hingekirjas vaid 11 mängumeest. VTB Ühisliiga kohalike mängijate reeglite kohaselt on üles on antud ka kaks Spordiklubi Nord noormängijat, kuid Paf Eesti-Läti liigas neid seni kasutatud veel pole, vahendab Korvpall24.ee.

"Plaanime mehi juurde võtta, loodetavasti nii Eestist kui välismaalt. Täpsemalt hetkel öelda ei saa," rääkis Reinbok. "Viimase kolme nädala jooksul oleme näinud ühe mängijaga vaeva, et lepingut sõlmida ja ei ole saanud seda lõpuni viia. Ilmselt tuleb seal ka uuele ringile minna."

Loe rohkem portaalist Korvpall24.ee.