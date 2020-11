Eesti jalgpallikoondise kapten lõpetab karjääri

Loo mängis Flora ridades aastatel 2005-13 ning 2016-20. Kokku esindas ta Florat 284 mängus ning lõi neis 425 väravat. Eesti rahvusnaiskonna eest käis Loo väljakul 113 mängus ja sahistas vastaste võrku 20 korral.

2018. aastal valiti Loo aasta parimaks naisjalgpalluriks, 2018 ja 2019 naiste meistriliiga aasta parimaks mängijaks ja ühtlasi suurimaks väravakütiks. Ka tänavu oli Loo 36 väravaga meistriliiga parimaks väravalööjaks.

"Eks iga sportlane teeb ühel või teisel ajahetkel selle otsuse. Usun, et see on suuresti tunnetuse küsimus – mingil hetkel tekib tunnetus ja teadmine, et nüüd on see hetk ja on aeg edasi liikuda. Tõsi, ma ei saa küll kõigi lõpetanud sportlaste nimel seda väita, ent minu puhul toimis see just nõnda," rääkis Loo Flora kodulehele.

"Mingil tasandil jääb jalgpall minu elus figureerima ikka," kinnitas Loo. "Praegu ei oska ma täpselt vastata, kuidas ja millisel kujul. Suurejoonelisi plaane ma teinud ei ole. Varsti on ees ootamas mõni nädal puhkust päevatööst ning antud juhul esmakordselt ka jalgpallist. Küll aeg annab arutust ja võimalust mõttelõnga kerida."