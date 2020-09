Koondise kapten EM-valikmängude eel: emotsionaalselt oleme heas kohas

Eesti koondis kohtub 18. septembril Prištinas Kosovoga ning 22. septembril võõrustatakse kell 19 A. Le Coq Arenal Venemaad. Mängud peetakse pealtvaatajateta.

Rahvusnaiskond pidas viimase kohtumise kuu aja eest, kui A. Le Coq Arenal alistati 1:0 Läti. Enne seda mängiti märtsis, kuid eelmine võit jäi möödunud aasta aprilli, kui Bakuus alistati sama tulemusega Aserbaidžaan.

"Kuna koondisel on olnud väga pikk paus, tahavad kõik mängida," kinnitas naiskonna kapten Katrin Loo intervjuus ERR-ile. "Mäng Lätiga on meile plussiks, kuna selle võitsime ja enne seda ei olnud me tükk aega võitnud. Emotsionaalselt on mängijad heas kohas, meil on aega lihvida ka omavahelist suhtlust ja kokkumängu."

Esimese vastase Kosovo vastu läks Eesti mullu oktoobris Loo realiseeritud penaltist juhtima, kuid pidi Tamme staadionil tunnistama külaliste 1:2 paremust. Venemaale vannuti Moskvas alla 0:4.

"Usun, et Kosovo on võidetav, me oleksime neid pidanud võitma ka Eestis," sõnas Loo. "Kui Kosovo on võidetud, läheme väga hea meelega Venemaale vastu, nad on väga head vastased ja sellest tuleb väga-väga hea mäng."

Eesti on käimasolevas valiktsüklis teeninud nelja kohtumisega ühe punkti, kui möödunud aasta oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada Türgiga. Kuueliikmelises alagrupis on naiskondadel seni peetud erinev arv kohtumisi, kuid gruppi troonib kuuest mängust maksimaalsed 18 punkti noppinud valitsev Euroopa meister Holland. Venemaa asub üheksa punktiga teisel kohal ning Kosovo hoiab kuue punktiga neljandat positsiooni.