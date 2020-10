Meistritiitli juba kindlustanud Flora on sammu astunud kõikides aspektides

Teisipäeval krooniti Tallinna FC Flora kolmandat aastat järjest naiste jalgpallimeistriks, kui Pärnus alistati Vaprus koguni 9:0 ja neli vooru enne hooaja lõppu pole neid enam võimalik püüda. Milles selle kolme aastaga paremaks ollakse saadud?

"Kõiges. Nii füüsiliselt kui mänguliselt. Meil on väga hea peatreener, kes lisab piisavas koguses meile neid taktikalisi nüansse. Ta vaatab, kuidas ja millal mängijad suudavad neid vastu võtta ja kuna tal on see väga hästi tasakaalus, siis ta suudab seda mängijatele väga hästi edasi anda. Meie suudame pika aja peale seda järjest paremini väljakul realiseerida," rääkis FC Flora kapten Katrin Loo intervjuus ERR-ile.

Sellest aastast pole Floral enam suure vastasena Pärnu jalgpalliklubi, kes sellest hooajast loobus. Üle-eelmine hooaeg lõpetas naiste Levadia kõrgliiga tasemel mängimise. Kas see on suppi liialt lahjendanud?

"Võrreldes eelmiste aastatega on võistkondasid vähem. See on kurb ja minu jaoks on see täiesti aktsepteerimatu mingil tasandil, et sellised võistkonnad nagu Levadia ja rääkimata Pärnust, kaovad ära. Aga reaalsus on see, et võrreldes eelmise aastaga, siis kõik need mängijad, kes mängisid, on praegu ikkagi registreeritud ja mängivad ühes, teises või kolmandas võistkonnas," ütles Flora peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

Tõsi, platsil see alati ei kajastu, kuid muutused võtavad aega. Tänavust hooaega segas alguses ka koroona.

"Alguses segas kindlasti päris palju. Võid ju joosta neid lõike ja tunda, et oled füüsiliselt päris heas vormis, aga jalgpall on nii nõudlik, et kui sa ikkagi kaks kuud ei saa mängida, siis alguses kui sa tagasi tuled on selline tunne, et oled aasta aega eemal olnud," selgitas Loo.

Järgmisel nädalal saab Flora teada vastase Meistrite liiga kvalifikatsioonivoorus. See on tänavune tõsine jõuproov.

"See on põhiline eesmärk," kinnitas Ševoldajeva. "Ootused on, et me kõik oma keskendumise, jõu ja oskused suunaksime sellesse mängu ja ma arvan, et sellest tuleb aus tulemus."