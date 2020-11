Loo: kui armastad jalgpalli südamest, on lõpetamisotsus raske

Kolmapäeval avalikkust teavitanud Loo sõnul oli ta otsuse teinud juba mõnda aega tagasi. "Võib-olla kõrvaltvaatajatele tundus, et tegin otsuse eile, aga tegin selle mõnda aega tagasi ja olen seda oma peas veeretanud. Arvan endiselt, et tegin õige otsuse," sõnas ta intervjuus ERR-ile.

Samas tunnistas Loo, et dilemma oli keeruline. "Kui oled pool elu tegelenud mingi alaga, mida sa tõesti südamest armastad, on raske," tõdes Eesti koondist 113 mängus esindanud ründaja.

"Füüsiliselt ei oleks probleem jätkata, kuna olen aastate vältel olnud järjepidev. Saan hea meelega öelda, et olen pidanud vist kaks jalgpallimängu vigastuse tõttu vahele jätma. Võib-olla tahaks rohkem väljakutseid. Kui keegi tuleks ja ütleks, et saate kaks korda kuus mängida Meistrite liiga mänge, istuks võib-olla maha ja mõtleks oma otsuse üle," sõnas Loo.

Eesti koondisel seisavad veel sel aastal ees kaks mängu EM-valikturniiril, aga Loo tõmbas karjäärile joone alla klubihooaja lõppedes ja neis matšides enam kaasa ei löö.

"Tegin otsuse seetõttu, et me ei mängi koondise eest enam alagrupis võidu peale. Kui oleksin seda teadmist endale hoidnud ja viimased kohtumised mänginud, võtaksin võib-olla sellega kellegi teise võimaluse ära - las mängib see mängija, kes mängib järgmine ja ülejärgmine aasta. Väga paljudel praegu koondises olevatel mängijatel on seda kogemust vaja," tõdes viimasel kolmel aastal naiste meistriliiga parimaks väravakütiks kerkinud Loo.