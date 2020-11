Golfi esinumber võitis aasta viimase suurturniiri

Viimase võistluspäeva eel edestas Johnson lähimaid jälitajaid nelja löögiga. Viimast ringi alustas Johnson pisut närviliselt, aga leidis siis kindluse ja võitis rekordiliselt madala skooriga – Johnson tegi turniiril 268 lööki (-20). Senine rekord Mastersil oli 18 lööki alla par'i, sellega sai 1997. aastal hakkama Tiger Woods ja 2015. aastal Jordan Spieth.

Pühapäeval tegi Johnson 68 lööki (-4). "See oli väga raske päev," tõdes Johnson, kes pühkis võidu järel pisaraid. "Olin kogu päeva närviline, aga tunnen, et kontrollisin enda emotsioone väga hästi ja sain ka palliga keerulistes tingimustes hästi hakkama."

36-aastasele Johnsonile on see karjääri teine suurturniiri võit, 2016. aastal võitis ta US Openi.

Teist kohta jagasid Mastersil lõuna-korealane Im Sung-jae ja austraallane Cameron Smith, kes lõpetasid mõlemad 15 löögiga alla par'i.

Mullu Mastersi võitnud Woods piirdus sel korral 38. koha jagamisega (-1). Viimasel päeval tegi Woods enda profikarjääri negatiivse rekordi, kui vajas kolmese par'iga rajal koguni kümmet lööki.

Masters toimub tavaliselt aprilli esimesel nädalal, koroonaviiruse pandeemia tõttu peeti see sel aastal aga novembris.