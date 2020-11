VIDEO | Hispaania golfar lõi Mastersi soojendusel hiilgava hole in one'i

Augustas toimuval Mastersil on saanud omamoodi traditsiooniks, et enne turniiri algust proovivad golfarid 16. raja soojendusel palli üle tiigi nii-öelda "põrgatada". Teisipäeval 26. sünnipäeva tähistanud maailma teisel numbril õnnestus see aga lausa nii hästi, et pall veeres ühe löögiga auku.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 - on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH — The Masters (@TheMasters) November 10, 2020

Suuturniir algab neljapäeval ja Rahm loodab Seve Ballesterose, Jose Maria Olazabali ning Sergio Garcia järel saada neljandaks hispaanlaseks, kes Augustas võidutsenud.

"See on eriliseks võistluseks kõigile, kes siia mängima tulevad," rääkis Rahm nädala alguses. "Hispaanial on siin olnud kolm suurt meistrit, kolm minu iidolit, ja oleksin äärmiselt õnnelik, kui mul õnnestuks oma nimi nende kõrvale kirjutada." Mastersi tiitlikaitsjaks on legendaarne Tiger Woods.