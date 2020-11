Tiger Woodsil ei õnnestu Mastersi tiitlit kaitsta

Ameeriklane mängis suurepärase kolmanda ringi, lüües viis birdie't ja ühe eagle'i, lõpetades päeva seitsme löögiga alla par'i. Kolme ringi peale on Johnson teinud 200 lööki (-16), edestades lähimaid jälitajaid Im Sung-jaed, Abraham Ancerit ning Cameron Smithi nelja löögiga.

Turniiri favoriitidest on ebaõnnestunud ameeriklane Bryson DeChambeau, kes jagab 213 löögiga 29. kohta. Laupäev oli raske ka hispaanlasel Jon Rahmil, kes tegi mitu kehva lööki, saates korra palli ka puu põrkest põõsa alla.

Tiitlikaitsja Tiger Woodsi saldoks jäi kolmandas mänguringis kaks bogey't ja kaks birdie't, andes niisiis Johnsonile ära seitse lööki. Viiekordne Mastersi võitja mängis neljapäevase vihmapausi tõttu laupäeval 26 rajal ja ärkas enda sõnul juba kell 3.30 hommikul. Võistluspäeva lõpus võitles tiitlikaitsja nähtavalt seljavaludega ja alustab viimast ringi 21. kohta jagades.

"Ma võin päev otsa kõndida, aga keeruline on kõverdamine ja väänamine. See on aga mängu osa," rääkis poolteist aastat Mastersi rohelist võitjapintsakut kanda saanud Woods. "Need seljaprobleemid on mind aastaid saatnud ja jäävad saatma ka edaspidi. Ma ei ole veel homsele mõelnud - näeme, kui emotsionaalne ma viimase ringi järel olen."