40-aastane britt näitas aasta esimese suurturniiri avapäeval head kätt

Mastersil kaks korda teiseks tulnud 40-aastane Rose oli seitsme raja järel kaks lööki üle par'i, kuid sellele järgnesid eagle ja seitse järjestikust birdie't ning ta lõpetas avapäeva lausa seitsme löögiga alla par'i.

"See on uskumatu," sõnas Rose päeva lõpus. "See nätab väga hästi, et sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda."

Ainult 12 mängijat lõpetasid päeva alla par'i, Rose'ile järgnevad ameeriklane Brian Harman ja jaapanlane Hideki Matsuyama (mõlemad -3).

Vähem kui nädala eest ligi neli aastat kestnud tiitlipõua lõpetanud endine esinumber Jordan Spieth jagab ühe löögiga alla par'i kaheksandat kohta ning viimasel rajal double bogey kirja saanud tiitlikaitsja Dustin Johnsonil on kaks lööki üle par'i.