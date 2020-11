MotoGP üldliider teenis karjääri esimese etapivõidu

Karjääri esimese MotoGP sarja etapivõidu teeninud 23-aastane Mir edestas finišijoonel meeskonnakaaslast Alex Rinsi ja kolmandaks tulnud Pol Espargarot (KTM). Koduõuel kihutanud hispaanlased teenisid kokkuvõttes kolmikvõidu.

Hooaja üldarvestuses kasvatas võidukas Mir enda edu teist kohta hoidva prantslase Fabio Quertararo ees 37 punktile. Teise koha saanud Alex Rins kerkis kolmandaks, jäädes Mirist maha samuti 37 silmaga.

Meeskondade arvestuses on kindlal liidripositsioonil Suzuki Ecstari, kes on kogunud 242 punkti. Teisel kohal olev Petronas Yamaha Srt jääb maha 44 silmaga, Ducati on 180 punktiga kolmas.

MotoGP sarjas jääb sõita veel kaks etappi - 15. novembril Valencias ja 22. novembril Portugalis.