Soome jäi A-divisjoni ukse taha, Norra B-koondisel jäi imest napilt puudu

Tugevaima divisjoni esimeses grupis olid viimase vooru eel finaalturniirile pääsemise lootused nii Itaalial ja Hollandil. Itaalia oli Andrea Belotti ja Domenico Berardi väravate toel 2:0 üle Bosniast ning Memphis Depay 77. ja Georginio Wijnaldumi 84. minuti väravad andsid Hollandile samal ajal 2:1 võidu Poola üle. Alagrupiturniiri kaotuseta läbinud ja 12 punkti kogunud Itaalia edestas Hollandit ühe silmaga ja pääses 2021. aasta sügisel toimuvale finaalturniirile.

Teises grupis selgitasid omavahelises mängus finaalturniirile pääseja Belgia ja Taani. Romelu Lukaku lõi Leuvenis kaks väravat, Youri Tielemans ja Kevin De Bruyne lisasid mõlemad ühe ning Belgia sai 4:2 võidu. Belgia kogus lõpuks 15 punkti ja Taani kümme, sama palju Inglismaaga, kes oli kolmapäeval 4:0 üle Islandist.

B-divisjoni esimeses grupis oli väikestviisi imele lähedal Norra. A-koondise karantiinikohustuse tõttu esindas riiki Viinis sisuliselt viimasel hetkel kokku klopsitud B-koondis, kelle eest tegid kolmapäeval algkoosseisus debüüdi koguni kuus mängijat. Sellele vaatamata oli Norra suurema osa mängust esindusliku koosseisuga Austriast üle ja läks 61. minutil Ghayas Zahidi väravast ka juhtima. A-divisjoni tõstvat kaheväravalist või 2:1 võitu Norra siiski võtta ei suutnud, 90+4. minutil viigistas seisu Adrian Grbic ning nõnda tõusis järgmiseks hooajaks A-divisjoni Austria.

That is a genuinely unbelievable result despite the late goal. No-one gave Norway a genuine chance here.



One training session together pre-match. A National Team squad compiled in just 24 hours. Huge respect to the players & staff #nødlandslage pic.twitter.com/pkb7Rkbn1s