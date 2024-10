Norra jalgpallurite koroonakriisi aegsed eravestlused avaldati raamatus

Äsja avaldatud raamatus on avalikkuseni jõudnud Norra jalgpallikoondislaste nelja aasta tagused grupivestlused, mis on meeskonnaliikmete seas tekitanud tugevat pahameelt.

Äsja noorte TV2 ajakirjanike Magnus Braateni ja Arilas Berg Ould-Saada sulest ilmunud raamatus "Slaget om landslaget" ["Lahing koondise nimel"] käsitletakse kaheksat päeva 2020. aasta novembris, mil Norra meeste jalgpallikoondis jäi koroonaviiruse puhangu tõttu karantiini ning riiki pidi esindama viimases hädas kokku klopsitud koondis. Toonase juhtumi kohta saab ERR-i spordiportaalist pikemalt lugeda SIIT.

Autorid on mitmete koondislastega head tuttavad ning seetõttu saanud raamatu kirjutamiseks infot otse mängijatelt endilt, seetõttu saavad lugejad näha toonase perioodi kulisside taha, nii riietusruumidesse kui hotellitubadesse. Samuti on raamatus avaldatud hulgaliselt toonaseid WhatsAppi ja Facebook Messengeri grupivestlusi, kus Norra koondislased reageerivad nende ümber arenevale olukorrale.

Näiteks on läbi toonaste grupivestluste kirjeldatud, kuidas Norra koondiste koordinaatori Are Hokstadini on jõudnud info, et Norra alaliit on koheselt valmis meeskonnal reisimise keelama; Hokstad kirjutas seejärel grupivestlusesse, et mängijad peaksid kiirelt kodinad kokku korjama ning bussi jooksma. Erling Haaland, Martin Ödegaard ja teised Norra tähed on sellele vastanud humoorikate GIF-idega.

Samas leiab raamatust ka teistsuguse alatooniga vestlusi, näiteks keskendutakse pikalt Norra mängijate rahulolematusele riigi terviseorganisatsioonide tööga. Mitme kirjelduse keskmes on just praegu kaptenipaela kandev Ödegaard.

Norra koondislased Kristian Thorstvedt ja Morten Thorsby avaldasid teisipäeval NRK-s nördimust, et eraviisilised vestlused jõudsid ajakirjanikeni, sama kordas ka kolmas meeskonnaliige Jörgen Strand Larsen. "Ükskõik, millest jutt käib - on see hea või halb -, eraviisilised vestlused ei tohiks grupist välja jõuda. Peame nüüd edasi liikuma. Kõik võivad eksida, aga sellised asjad peavad jääma meeskonna sisse," sõnas Strand Larsen.

"Kui ajakirjanikud saavad enda valdusesse eraviisilised WhatsAppi vestlused, tekib küsimus, kui hea meie koondise atmosfäär on? Kui kokkuhoidvad me oleme?" küsis NRK jalgpalliekspert Krisoffer Lökberg. Ükski NRK-ga rääkinud Norra koondislane ei osanud öelda, kes sõnumeid ajakirjanikega jagas. "See valmistab pettumust, aga liigume edasi. Oleme sellest omavahel rääkinud ja loodan, et seda ei juhtu enam," sõnas Thorsby.