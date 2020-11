Norra vutisaaga: Austriaga mängib viimases hädas kokku klopsitud koondis

Et kogu Norra meeste jalgpalli A-koondis on koos peatreeneri Lars Lagerbäckiga karantiinis, kuuluvad viimaseks Rahvuste liiga vooruks norralaste koosseisu mängijad, kellel on 18 peale kokku vaid 38 koondisemängu.

Norra jalgpallikoondis pidi laupäeval lendama Oslost Bukaresti ja pühapäeval Rahvuste liiga raames mängima Rumeeniaga, kuid riigi terviseamet ei lubanud võistkonnal paremkaitsja Omar Elabdellaoui positiivse koroonaproovi tõttu Norrast lahkuda.

Norra ja Rumeenia vaheline kohtumine jäi seega ära ja selle saatuse otsustab UEFA distsiplinaarkomitee hiljem. Enne viimast vooru on Austrial B-divisjoni esimeses grupis liidrina 12 punkti, Norral teisena üheksa punkti. Esimene omavaheline mäng Oslos lõppes austerlaste 2:1 võiduga, ehk kui Norra võidab kolmapäeval toimuva kohtumise kahe või enama väravaga, võidavad nad grupi ning teenivad pääsme Rahvuste liiga kõrgeimasse divisjoni.

Paraku võib see osutuda liialt keeruliseks ülesandeks, sest kogu A-koondis on nüüd karantiinis. Lagerbäck ja kolmapäeval tema kohuseid täitev Leif Gunnar Smerud pidid mõne päevaga kokku klopsima B-koondise ja sellega saadi üle kivide ja kändude ka hakkama.

Vaid üks Austria vastu koosseisu kuuluvatest mängijatest teenib leiba Norra liigas, juba varem koroonaviiruse läbi põdenud ründaja Veton Berisha. Kui välja arvata koondist 23 korral esindanud poolkaitsja Mats Möller Dähli, on ülejäänud 17 meest rahvuskoondist kokku esindanud kõigest 15 mängus. Et Austria läheb alates teisipäevast nö. "lukku", pidid kõik pallurid enne Viini reisimist oma koduklubidest veel lendama Oslosse, et sealt siis ühiselt tšarterlennuga Austriasse rännata.

"See on hullumeelne olukord ja viimased 24 tundi on olnud üsna stressirohked," rääkis Jörgen Strand Larsen NRK-le. Groningeni ründaja on üks Norra koondise kolmeteistkümnest võimalikust debütandist. "Ma ei oodanud oma esimest koondisekutset päris sellisel moel, aga eitavalt ei saa ju vastata. Nüüd ootame, mis saab edasi."

"Eile [pühapäeval] oli palju tormilist jooksmist, aga mängijad on kutsetele suurepäraselt vastanud," sõnas tavapäraselt U-21 koondise peatreeneritööd tegev Smerud. "Kõik on läinud väga kiiresti. Pidime mõtlema paljudele asjadele, kaasa arvatud sellele, kuidas mängijad koroonaprotokollidest kinni pidades Oslosse toimetada. Nüüd on meil koosseis olemas ja see on äärmiselt põnev. Olen mitmete mängijatega varem U-21 koondises koostööd teinud ja ei jõua ära oodata, et neid taas näha."

Koondisega oleks võinud liituda ka varem koroonaviiruse läbi põdenud Milani ääremängija Jens Petter Hauge ning Madridi Reali keskväljamees Martin Ödegaard, kuid Hauge andis viimasel hetkel valepositiivse proovi ja Ödegaard jääb seekordsest mängust eemale teistel põhjustel.

"Kõik mängijad on kaootilises ja nõudlikus olukorras meile hiilgavalt vastu tulnud. Nüüd peame valmistuma, et Austriale lahing anda," tõdes Smerud.

Mängijad ei ole keerulises situatsioonis naljasoont kaotanud. Prantsusmaa esiliigas Toulouse'is palliv kaitsja Ruben Gabrielsen postitas ootamatust koondisekutsest kuuldes sellise toreda video: