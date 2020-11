Kitsingu koduklubi teenis Meistrite liigas tugeva lõpuspurdiga võidu

Rytas tegi hea avaveerandi, kuid vastastele kuulusid ülejäänud veerandajad ja ligi kolm minutit enne lõpuvilet juhiti 81:76. Rytas vastas 7:0 spurdiga ning vormistas sellega 83:81 võidu, kirjutab Korvpall24.ee.

Algviisikusse kuulunud Kristjan Kitsing sai ligi 19 minutit mänguaega ning viskas kuus punkti (kolmesed 2/5). Lisaks võttis ta kaks lauapalli, andis ühe korvisöödu ja tegi kaks isiklikku viga.

Meistrite liigas on Rytas uuesti võistlustules 8. detsembril, mil võõrustatakse Riia VEF-i. Läti esindusklubi oli teisipäeval Rytasega samal ajal võõrsil vastamisi kreeklaste Peristeriga ning kätte saadi 84:81 võit. E-alagrupis on seis vägagi põnev, kuna kõik neli meeskonda on seni ühe võidu ja kaotuse kogunud.

Loe rohkem portaalist Korvpall24.ee.